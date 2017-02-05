Terör örgütü DEAŞ Musul'da saldırdı: 4 ölü

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırılarda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Terörle Mücadele Birimi Güçlerinde görevli binbaşı İsmail Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının kentin kuzeyindeki Er-Raşidiyye bölgesinde insani yardımların teslim alındığı sırada Türkmen sivilleri hedef alan saldırı düzenlediğini belirtti.



Kemal, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği roket saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.



Musul Emniyetinde görevli yüzbaşı Ahmed Ayid, Musul'un doğusunda yer alan kurtarılmış Sümer Mahallesi'ne DEAŞ militanlarının düzenlediği roket saldırısında 1 askerin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını söyledi. Ayid, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.



