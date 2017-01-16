terör örgütlerinin unuttukları bir şey var! Bu milletin yüreği

Kamu Başdenetçisi Malkoç, terör örgütlerinin bu milletin yüreğini unuttuklarını söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Nizip Konteyner Kenti'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Terör örgütleri ve onların arkasındaki güçlerin unuttuğu bir şey var. Bu milletin yüreğini unutuyorlar, bu milletin imanını unutuyorlar, bu milletin tarihini unutuyorlar, bu milletin asaletini unutuyorlar. Biz 1071'in tarih sayfalarında kaldığını zannederdik. Biz Çanakkale ruhunun 1916'larda 1918'lerde kaldığını zannederdik. Biz Kurtuluş Savaşı ruhunun o yıllarda kaldığını zannederdik. Tarih diye okurduk onları ancak 15 Temmuz gecesi bütün bahsettiğimiz ruhun bu milletin asaletinde olduğunu hep beraber gördük ve yaşadık. Bizim gönlümüz geniş. Merhametimiz, şefkatimiz Mevlana'dan, Yunus'tan geliyor. Bunun karşılığını da hem bu dünyada hem de öbür dünyada alacağız inşallah." dedi.





