Terör örgütlerinin hepsine diz çöktüreceğiz

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz." dedi.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Bakanlar Kuruluna verilen arada açıklamalarda bulundu.



İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin konuşan Kurtulmuş şunları söyledi:



İstanbul'daki terör saldırısı, hakkında 2017 yılının ilk dakikalarında, ilk saatlerinde yapılmış olmasının verdiği önemli bir mesaj var. 2016 Türkiye için, bölgemiz için zor bir yıl oldu. Terör örgütleri eş zamanlı olarak, arkalarındaki stratejik ittifaklarını da kullanarak 2016 yılında Türkiye'ye karşı çok sayıda terör eylemi gerçekleştirdiler. Milletçe, '2017 geliyor, inşallah güzel günler gelecek ve Türkiye 2017'yi daha güzel geçirecek, 2017'yi esenlik, barış ve kardeşlik içerisinde geçirecek' diye ümit ve temenni ettiğimiz bir anda maalesef bu hain saldırıyı gerçekleştirerek şu mesajı vermek istiyorlar; '2017'de de Türkiye'nin başına bela olmaya devam edeceğiz'. Biz de onlara diyoruz ki; Biz de 2017'de nerede olursanız olun inlerinize gireceğiz. Terör örgütlerinin hiçbirisi arasında fark gözetmeksizin Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, elimizdeki bütün milli kapasitemizle hepsine diz çöktüreceğiz, hepsine gereken cevabı vereceğiz."



"TÜRKİYE'NİN SINIR DIŞI OPERASYONLARINA VERİLEN MESAJDIR"



İstanbul'daki terör saldırısının Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen bir mesaj olduğunu beliten Kurtulmuş, "Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarına verilen mesajdır. Özellikle Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde, başarılı ve kararlı bir şekilde Suriye'de yürütülmekte olan operasyonların hem terör örgütlerini hem terör örgütlerini taşeron olarak kullananları rahatsız ettiği anlaşılıyor." şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, son zamanlardaki sahadaki başarıları hazmedemeyen güçlerin, terör eylemini yönlendirdiğinin anlaşıldığını söyledi.



"SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN HALKIN ARASINI AÇMAYA GAYRET EDİYORLAR"



Sosyal medya üzerinden hayat tarzı, inanç, mezhep fakı gibi konularla halkın arasını açmaya çalıştıklarına dikkat çeken Kurtulmuş şunları kaydetti:



Bu terör eylemiyle birlikte, maalesef Türkiye'de halkımız arasında hayat tarzları üzerinden, inanç farklılıkları üzerinden, mezhepler üzerinden bir takım ayrışmaları ortaya koymaya çalışıyorlar ve maalesef bir kısmı da sosyal medya üzerinden yapılan bu tür şuursuz, dengesiz bir takım propagandalarla da halkın arasını açmaya gayret ediyorlar. Hiç boşuna heveslenmesinler. Bu milletin tamamına yakını, bu konuda son derece şuurlu ve tecrübelidir. Terörün dininin, imanının, aklının ve vicdanının olmadığını bilir."

"KARARLILIKLA FIRAT KALKANI OPERASYONUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"



Terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit olmaktan çıkıncaya kadar operasyonların devam edeceğini ifade eden Bşabakan Yardımcısı Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hangi planı yaparsanız yapın, Türkiye teröre karşı hem sınır içerisinde, hem sınır dışarısında her türlü tedbiri almaya muktedirdir ve sınır dışındaki operasyonlarını da terör örgütlerinden Türkiye'ye karşı hiçbir zarar gelmeyecek noktaya gelinene kadar sürdürmekte kararlıdır. Cerablus, El-Bab, Membiç, nereye kadar giderse, bütün bu terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaktan çıkarıldığı noktaya kadar kararlılıkla sınır dışı operasyonlarımıza, Fırat Kalkanı operasyonumuza devam edeceğiz."



