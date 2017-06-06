Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar'a karşı başlatılan yaptırımları, doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Dış ilişkiler Başkanlığı geleneksel iftar yemeğinde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırf bölgedeki politikalarına hizmet ettikleri için terör örgütlerine karşı bir duruş sergilemek yerine onları 'milis güç' gibi tanımlamalarla aklayanlar, hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır." dedi.



"Taktik sebeplerle bile olsa işgal ettiği bölgelerde etnik temizlik faaliyeti yürüten, kimi zaman rejimle kimi zaman DEAŞ'la işbirliği yapan bir terör örgütüne arka çıkmak, asla doğru değildir." diye Erdoğan, şunları söyledi:



KATAR'A KARŞI BAŞLATILAN YAPTIRIMLARI DOĞRU BULMUYORUZ



"Siyasi çözüm vizyonu ortaya koymayan, bölgenin tarihi, sosyal ve kültürel dinamiklerini yok sayan bir inisiyatifin başarı şansı yoktur. Kendisinden başka hiç kimseye hayat hakkı tanımayan bir terör örgütü, kesinlikle demokratik güç olamaz. Böylesi bir yapıyı tarif edecek tek ifade, 'terör örgütü' kavramıdır."



'TOPRAKLARIMIZA YÖNELİK EN UFAK BİR TACİZ OLURSA GEREĞİNİ YAPARIZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cerablus'tan DEAŞ'ı çıkardık, Rai'den çıkardık, Dabık'tan çıkardık, El Bab'tan çıkardık. 'Gelin bu işi beraber yürütelim' dememize rağmen, bu işi bizim terör örgütü olarak ilan ettiğimiz PYD ve onun silahlı kanadı YPG ile yürüteceklerini söylediler. Bize düşen nedir? Hayırlı olsun. Ama bizim topraklarımıza yönelik en ufak bir taciz olacak olursa biz de gereğini yaparız." diye konuştu.



'KATAR'A KARŞI YAPTIRIMLARI DOĞRU BULMUYORUM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katar'a karşı başlatılan yaptırımları, doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise, bölgemizdeki özellikle hiçbir ülkenin faydasına, yararına değildir." dedi.