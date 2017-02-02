Terör örgütlerine ağır darbe

Terörle mücadele kapsamında 2-30 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 56 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, yurt genelinde geçen ay güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 905 operasyon gerçekleştirilirken, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 463 şüpheliden 153'ü tutuklandı.



Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 40 şüpheliden biri tutuklandı.



Operasyonlarda 20'si ölü, 19'u sağ, 17'si teslim olan toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.



Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 302 şüpheliden 17'si, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan 3 bin 309 zanlıdan bin 425'i tutuklandı.



UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE OPERASYONLARI



Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 622 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



Operasyonlarda 12 ton 486 kilo 793 gram esrar, 465 kilo eroin, 59 kilo afyon sakızı, 3 kilo kokain, 395 bin 822 uyuşturucu hap, 21 kilo 734 gram metamfetamin, bin 526 Hint keneviri, 11 kilo bonzai, 4 milyon 678 bin 303 adet kaçak sigara ve 2 milyon 6 bin 169 litre akaryakıt ele geçirildi.



Gözaltına alınan 3 bin 408 şüpheliden 143'ü tutuklandı.



Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 7 bin 988 göçmen yakalandı. Operasyonlarda organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 160 zanlıdan 65'i tutuklandı.