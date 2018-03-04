Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar: Mehmetçiğimizin kanı yerde kalmadı

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Kongresi'nde terör gruplarına ve destekçilerine çok sert çıktı.

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu: Yıldırım, terör örgütlerine ve destekçilerine 'hodri meydan' dedi.

Türkiye, teröre karşı gerçek mücadele yapan tek ülkedir. PKK'sı, DEAŞ'ı, PYD'si, YPG'si, bilumum terör örgütleri, korkun Türkiye'den, korkun Mehmetçik'ten. Bu ülkenin, bu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini asla bozamayacaksınız. Sizlerin o hain planlarınızın arkasındaki o destekçilerinizi de unutmadık, onlara da gereken hesabı günü geldiğinde soracağız.