Terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'teki olayın, İzmir'deki olaya benzer olduğunun anlaşıldığını belirterek, Türkiye'de terör örgütleri arasında hiçbir fark kalmadığını, aynı ofisin şubeleri, aynı merkezin yan kolları gibi çalıştığını söyledi.



'TBMM'DEN KABUL EDİLEREK ÇIKACAĞINA İŞARET EDİYOR'



Kurtulmuş, anayasa değişikliği teklifinin maddelerine geçilmesinde 338 kabul oyu çıkmasına ilişkin, "İlk oylamadır, yeterlidir. Anayasa paketinin TBMM'den kabul edilerek çıkacağına işaret ediyor. Bundan sonraki oylamada daha fazla oy çıkmasını tahmin ediyoruz." dedi.