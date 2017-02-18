"Terör örgütleri arasında ayrım yapmayın"

Milli Savunma Bakanı Işık, ABD ve Avrupa ülkelerinden terör örgütleri arasında ayrım yapmamalarını isteyerek, "PKK'nın Avrupa'da rahatlıkla hareket ediyor olması, teröristbaşının resimleriyle gösteriler yapılması, kabul edilemez." dedi.

Fikri Işık, ABD ve Avrupa ülkelerinden terör örgütleri arasında ayrım yapmamalarını, terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olmalarını isteyerek, "Şu anda PKK'nın Avrupa'da çok rahatlıkla hareket ediyor olması, teröristbaşının resimleriyle sokaklarda gösteriler yapılması, şiddetin övülmesi; bunlar Türkiye açısından kabul edilebilir değildir." dedi.

53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Mercator Vakfı tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Bölgesindeki Rolü" başlıklı panelde konuşan Işık, Suriye ve Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi, Türkiye'nin terörle mücadelede beklentilerini anlattı.



Türkiye'nin bugün özellikle Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ettiğini vurgulayan Işık, bunun gerisinde Suriye'deki kaos ve boşluğun bulunduğunu ifade etti.



Suriye'de 2011 yılında dile getirilen demokrasi taleplerine Beşşar Esed'in bomba atarak karşılık vermesiyle oluşan iç karışıklığın çok hızlı büyüdüğünü ve zamanında tepki verilememesinin sonucu olarak bölgede ciddi bir kaos ve boşluk meydana geldiğini kaydeden Işık, şöyle devam etti:



"Bu kaos ve boşluk doldurulabilirdi ancak bu kaos ve boşluk doldurulmayınca arada oluşan boşluğu maalesef bugüne kadar dünyanın gördüğü en kanlı terör örgütü olarak nitelendirebileceğimiz DEAŞ doldurdu. Şu anda biz, tüm dünya, ABD, Avrupa ve bütün dünya, bu DEAŞ'ı öncelikle Irak ve Suriye'den, daha sonra da bütün dünyadan nasıl atacağız diye çok yoğun çalışıyoruz. Belki bugüne gelinmeyebilirdi ancak geldiğimiz noktada Türkiye'nin Suriye'deki iç karışıklıktan, gerek terör bağlamında gerekse kitlesel göç bağlamında çok ciddi etkilendiğini söylemek zorundayız.



Biz DEAŞ'la, bu kadar terörle mücadele ederken, DEAŞ terör örgütünü her yönüyle bölgeden atmaya yönelik Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yapmışken, maalesef bazen Batı medyasında hala Türkiye ile DEAŞ'ı yan yana anmaya çalışan kalemleri görünce doğrusu Türkiye olarak çok üzülüyoruz."



Yıllardır terörle mücadele eden Türkiye'nin, terör saldırılarında binlerce insanını kaybettiğini hatırlatan Işık, bu alanda ABD ve Avrupa'dan daha yakın iş birliği beklediklerine dikkati çekti.



- TERÖRLE MÜCADELEDE ABD VE AVRUPA ÜLKELERİNDEN BEKLENTİLER



Bakan Işık, Türkiye'nin başında terör olarak sadece DEAŞ belasının olmadığını anımsattı.



Türkiye'nin aynı zamanda 35 yıldır mücadele ettiği bir PKK terörü olduğunu, aşırı sol örgütler ve geçen sene darbe yapmaya kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) de bulunduğunu dile getiren Işık, "Türkiye tüm bunlarla aynı anda mücadele ediyor. Bunun ne kadar zor bir iş olduğunu, tahmin ediyorum, hepiniz biliyorsunuz. Bizim burada, bu terörle mücadelemizi yaparken en öncelikli beklentimiz, Avrupalı dostlarımızdan ve Amerika'dan en öncelikli beklentimiz anlayıştır. Türkiye'nin terörle mücadelesinde Türkiye'ye destek olmanın önceliği, Türkiye'yi bu konuda anlayışla karşılamaktır." diye konuştu.



Işık, ABD ve Avrupa ülkelerinden terör örgütleri arasında ayrım yapmamalarını istedi.



"Bir terör örgütü Avrupa'ya zarar veriyorsa bu mücadele edilmesi gereken bir terör örgütüdür, Avrupa'ya zarar vermiyorsa bu göz yumulabilir bir terör örgütüdür." anlayışından kesinlikle vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:



"Şu anda PKK'nın Avrupa'da çok rahatlıkla hareket ediyor olması, teröristbaşının resimleriyle sokaklarda gösteriler yapılması, şiddetin övülmesi; bunlar Türkiye açısından kabul edilebilir değildir. Evet, son dönemde atılan bazı adımlar var; bunun farkındayız. Yine Amerikan yönetiminin, özellikle bu konuda Türkiye ile çok daha yakın çalışma iradesini, Amerikan Savunma Bakanı ile evvelsi gün Brüksel'de yaptığımız görüşmede teyit ettiler. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ama burada ısrarla üzerinde duracağımız nokta, terör örgütleri arasında ayrımın yapılmamasıdır, terör ve şiddet içeren hiçbir gruba müsamaha gösterilmemesidir. Türkiye'nin en önemli beklentisi budur."



"TERÖR, NATO'NUN ANA UĞRAŞ ALANI OLMALI"



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörizme karşı mücadelenin NATO'nun ana uğraş alanlarından biri olması gerektiğini söyledi.



Dünya tarihinde belki de şimdiki kadar yoğun çeşitli sınama ve tehdidin olduğu bir dönem yaşanmadığına dikkati çeken Işık, "Geçmişte NATO'nun iki önemli misyonu caydırıcılık ve savunmaydı. Dünyanın geldiği noktada bunlar gerekli ancak yeterli değil. Terörizme karşı mücadelenin NATO'nun ana uğraş alanlarından biri olması gerekiyor." dedi.



Terörizmin artık küreselleştiğini vurgulayan Işık, böyle bir dönemde teröre karşı mücadelede küreselleşme olmaması ve güçlerin birleştirilmesi durumunda teröre boyun eğmek zorunda kalınabileceğini anlattı. Bakan Işık, bu açıdan bakıldığında NATO'nun aslında misyonunu yitiren bir güç değil aksine var olan misyonlarına ilaveler yapması gereken bir organizasyon olduğunu belirtti.



Türkiye'nin, dünyanın en fazla sorununun yaşandığı bir bölgede bulunduğunu kaydeden Işık, şöyle konuştu:



"Terörizmle mücadele ediyoruz, hibrit savaşlarıyla mücadele ediyoruz, vekalet savaşlarıyla mücadele ediyoruz ve bunun yanında siber saldırılarla baş etmek zorundayız. Aynı zamanda kendi savunmamızı güçlü tutmak ve caydırıcılık özelliğimizi kaybetmemek durumundayız. Böyle bir pozisyonda hiçbir ülkenin tek başına tüm bu sorunların üstesinden gelmesinin imkanı yok. Ülkelerin güçlerinin birleştirilmesi bizim için bir tercih değil bir zorunluluk. Bu açından bakıldığında NATO dünyadan bunun için en iyi örnek. NATO'ya ihtiyaç azalmıyor, aksine yeni tehditler nedeniyle NATO'ya olan ihtiyaç çok daha fazla artıyor.''



- "HERKESİN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİ ÖNEMLİ"



Avrupa'nın en önemli sorun alanlarından birinin küresel göç dalgası ve yasa dışı göçle mücadele olduğunu vurgulayan Işık, tüm bu konularda ülkelerin güçlerini birleştirmesinin kaçınılmaz olduğunu bildirdi.



NATO'yu çok daha güçlü hale getirme zorunlulukları olduğuna değinen Işık, şunları kaydetti:



"Elbette NATO, soğuk savaş döneminin yapılanmasından yavaş yavaş yeni şartların getirdiği yapılanmaya doğru evrilmek durumunda. Zaten bu çalışmalar NATO bünyesinde başlatıldı. Brüksel'de NATO'nun kuvvet yapılanmasının gözden geçirilmesi ve yeni yapılanma üzerine görüşmeler yaptık. Askerlerimiz, teknisyenlerimiz yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu noktada adil külfet paylaşımını bir kenara itemeyiz. Herkesin taahhütlerini yerine getirmesi önemli. Biz de Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmanın gayreti içerisindeyiz."



Fikri Işık, NATO'nun doğudaki önemli duruşunu güneydoğu ve güneyde de göstermek durumunda olduğunu ifade etti.



Brüksel'deki son toplantıda güneye yönelik önemli bir adım atılmasıyla ilgili karar aldıklarını hatırlatan Işık, "Güneydoğuda özellikle Türkiye'nin bulunduğu durumda NATO'nun taahhütleri yerine getirmemesi bizim açımızdan üzücü. Umarım en kısa zamanda bu taahhütleri yerine getirir. NATO gerçekten demokratik dünya için dünden çok fazla gerekli." değerlendirmesinde bulundu.