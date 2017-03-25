Terör örgütleri AB ve ABD'nin baş tacıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisince Kayseri'de düzenlenen mitingde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "ABD terörden rahatsız ve terörizme engel olmak istiyorsa, Pensilvanyalı haine niçin kol kanat germektedir? Buna niye gerek duymaktadır? PKK'yı niye arkalamakta, neden desteklemektedir? Bu nasıl bir kördüğüm, nasıl bir rezilliktir? ABD hakikaten de terörden rahatsızsa kendini kainat imamı gören imansızı Türk adaletine teslim edecek yürekliliği ve hukuki sorumluluğu ne zaman gösterecektir? ABD dürüst olmalı, Türkiye'nin klasörler dolusu belge ve delillerini hasır altı etmemeli, 15 Temmuz felaketinin müsebbiplerini adaletin önüne çıkarmaktan kaçmamalıdır." dedi.



Bahçeli, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sürecinde partisince Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının ülkenin birliğine, Türk milletinin dirliğine, refahına, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına en üst düzeyde katkılar sağlaması temennisinde bulunan Bahçeli, "Kayserili onurludur, ahlaklıdır, sözünün eridir, dik duruşludur." ifadesini kullandı.



Devlet Bahçeli, şunları söyledi:



"Erciyes'in heybeti Kayserili kardeşlerime bire bir yansımıştır. Devlet dardaysa Kayserili görevden kaçmamıştır. Vatan ve bayrak saldırıya uğruyorsa Kayserili cesaretle ileri atılmıştır. Türkiye ne zaman tehdit altına girdiyse Kayseri milli tavrını ve tercihini anında göstermiştir. Yine ülkemiz sıkıntıdadır. Yine milletimiz tahrik ve tahrir edilmek istenmektedir. Kayseri'ye bir kez daha iş düşmektedir. Şimdi soruyorum Türkiye'nin varlığını korumaya var mısınız? Türk vatanın bekasını savunmaya var mısınız? Huzur ve istikrarı temin etmeye kararlı mısınız?"



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sınırda nöbet görevi sırasında Suriye'deki terör örgütü PYD/PKK bölgesinden açılan keskin nişancı ateşinin piyade er Hüseyin Koruç'u şehit etmesini hatırlatan Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:



"Hatay'da yine dört bir koldan üzerimize geliyorlar. Yine her vasıtayı kullanarak Türkiye'nin tarihi yürüyüşünü engellemeye çalışıyorlar. Terör örgütleri, vatan evlatlarının kanını döküyor. Milleti can evinden vuruyor. Küresel vahşi projeler Türkiye'yi kapana kıstırmak için seferber ediliyor. 20 Temmuz 2015'ten bu tarafa 1443 evladımız terörizmin menfur saldırıları neticesinde şehadet şerbetinden içmiştir. Yalnızca 15 Temmuz FETÖ işgal teşebbüsünde 248 kardeşimiz şehit 2 bin 193 kardeşimiz de yaralanmıştır. Şehitler ölmez bayrak inmez, şehitler ölmez ezanlar susmaz, şehitler ölmez milli namus lekelenemez. Toprağa kefensiz giren kahramanlarımızın kanı yerde kalmayacak. Geride bıraktıkları yalnız bırakılmayacaktır."



"FETÖ VE DHKP-C, AVRUPA VE ABD'NİN BAŞ TACI"



Bahçeli, PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınırlarının dibinde pusuya yatmasının dünyanın gözü önünde yaşandığını vurgulayarak, şu görüşlerini aktardı:



"PKK Avrupa'nın göz bebeği, kiralık tetikçisidir. DEAŞ'ın sözde düşmanı özde dostudur. FETÖ ve DHKP-C, Avrupa ve ABD'nin baş tacı, korumaları altındadır. Ne kadar Türk ve Türkiye düşmanı varsa sözde demokrasi özgürlük garantörleri güvencesindedir. Şu alçaklığa bakınız ki YPG Türkiye'ye silah doğrulturken ABD ve Rusya destek vermektedir. PKK kahpece eylem yaparken ABD tarafından silahlandırılıp Avrupa'nın takdirini almaktadır. Göz göre göre ABD'den sonra Rus asker ve generalleri de kamuflajlarına YPG arması takıp, terörizme kol kanat germektedirler. 22 Mart'ta ABD YPG'li teröristleri Rakka'nın etrafına paraşütle indirmiş adete Türkiye'ye yeniden çalım atmıştır. Nevruz bayramında Rus askerleri Halep'te PKK YPG'li alçaklarla yan yana poz verip halay çekmişlerdir. Bakan ve milletvekillerimizin Hollanda ve Almanya'da ahlaksızca tehdit edilirken, teröristlere buyur edilmiş gösteri yapmalarının önün açılmıştır. THY'nin başarısını kıskananlar karalama kampanyasına başlamışlardır. ABD aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeden yapılacak direkt uçuşlara elektronik cihaz yasağı getirerek şuur ve adalet kaybına uğramıştır. 22 Mart'ta 5 kişinin ölümüne neden olan bir terör saldırısıyla sallanan İngiltere'nin de bu çerçevede Türkiye'den yapılacak uçuşlara sınırlama getirme arzusunda olduğu iddiaları gündemdedir. Neymiş, güçlü terör tehditlerinin ticari uçaklara sızma tehlikesi varmış."



"ABD AYNAYA BAKSIN"



Uçaklarda elektronik cihaz yasağı getirilmesinin dostluk hukukuna aykırı olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle konuştu:



"ABD terörden rahatsız ve terörizme engel olmak istiyorsa Pensilvanyalı haine niçin kol kanat germektedir? Buna niye gerek duymaktadır? PKK’yı niye arkalamakta, neden desteklemektedir? Bu nasıl bir kördüğüm, nasıl bir rezilliktir? ABD hakikaten de terörden rahatsızsa kendini kainat imamı gören imansızı Türk adaletine teslim edecek yürekliliği ve hukuki sorumluluğu ne zaman gösterecektir? ABD dürüst olmalı, Türkiye’nin klasörler dolusu belge ve delillerini hasır altı etmemeli, 15 Temmuz felaketinin müsebbiplerini adaletin önüne çıkarmaktan kaçmamalıdır. Çok şükür Türk uçaklarından terörist sızma olmaz, buna da izin verilmez. ABD aynaya baksın, hoca görünümlü vandal ve barbar dostuna dikkat etsin. ABD’ye sızan zaten sızmış, işe çoktan koyulmuştur."



Bahçeli, Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini, Türk milletinin terörizmin kanlı ve dehşet saçan eylemlerinden çok muzdarip olduğunu bildirdi.



ABD’nin Ortadoğu’da ne yaptığını bildiklerini aktaran Devlet Bahçeli, "Biz Rusya’nın asırlardır içten içe taşıdığı niyet ve karanlık hedeflerinin de farkındayız. Lafa gelince terörü kınayan, uygulamaya gelince ortak ve destek olan Batılı zihniyeti de Kayseri’den telin ediyoruz. Haçlı operasyonları hala sürmektedir ve bu acı verici bir gerçektir. Gaye Türkiye’yi yıkmaktır. Gaye Türk vatanını parçalamak, Türkleri Anadolu’dan çıkarmaktır. Bu rezil oyunlara Türk milleti dün direndi, yine direnecektir. Bu amansız düşmanlıkları Türk milleti dün elinin tersiyle itti, yine itecektir. Biz biriz, beraberiz, sonsuza kadar bağımsız yaşayacağız. Buna hiçbir çıldırmış engel olmayacaktır. Vatan Türk’tür, millet Türk’tür, devlet Türk’tür." değerlendirmesinde bulundu.



"Çünkü bizim bu ülke için yeminimiz vardır." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim için yeminler bozulmak, çiğnenmek için değil, tutulmak, uğruna gerekirse kendimizi feda etmek içindir. Yemin, Türkiye’nin tarihsel hak ve çıkarlarıdır. Yemin, Türklüğün bekası, Ötüken’in buyruğu, Söğüt’ün hatıralarıdır. Yemin, Türk milletinin birliği ve sağlam iradesidir. Yemin, bağımsız yaşama ülküsü, esaretin defi ve reddidir. Yemin onurdur, omurgalı duruştur, milli sesleniştir, kardeşliğimizi koruma ve müdafaadır. Yemin şehittir, gazidir, ecdadımıza verdiğimiz söz, mükellefiyet altına girdiğimiz manevi borçtur. Yemin ettik, dönmeyeceğiz. Yemin ettik, durmayacağız. Yemin ettik, vazgeçmeyeceğiz. Yemin ettik Türk bayrağını hak ettiği, dilediği, istediği yere ama öyle ama böyle sonunda, son nefer kalsak da dikeceğiz. Çok şükür, Kayseri kararını çoktan vermiş. Kayseri’de iş bitmiş, defter kapanmış. Burada fırsatçılara ekmek yok. Burada Türkiye’nin önünü kesmeye çalışanlara af ve müsamaha yok."