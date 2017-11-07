Terör operasyonunda yaralanan Üsteğmen şehit oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Üsteğmen Mehmet Sakallı, şehit oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesi Harabekordon bölgesinde, dün saat 19.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon esnasında bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere, güvenlik güçlerince anında karşılık verildiği belirtildi.



Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Operasyon sırasında, Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, açılan ateş sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."



Açıklamada, bölgede terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonun devam ettiği vurgulandı.



Bu arada Şehit Üsteğmen Sakallı'nın cenazesi Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı.



