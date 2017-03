"Terör meselesini ülkenin gündeminden çıkaracağız"

Başbakan Yıldırım, "Şu anda terörün belini kırdık. İnşallah 16 Nisan'dan sonra bu meseleyi memleketin gündeminden tamamen çıkartacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, "Ne tesadüf ki bölücü terör örgütleri de 'hayır' diyor, FETÖ de 'hayır' diyor, PKK da 'hayır' diyor. Bu terör örgütleri neden 'hayır' diyor, bunları koruyan, kollayan ülkeler var onlar da neden hayır diyor? Çünkü evet çıkınca bunlar, anamuhalefet partisi, diğerleri daha fazla yan gelip yatamayacak, çalışmak zorunda kalacaklar, sizin gözünüze girmek için daha çok çalışacaklar. Bunlar çalışmaya alışkın değil, bunların işi laf üstüne laf koymak, AK Parti'nin işi taş üstüne taş koymak." dedi.



Yıldırım, partisince Diriliş Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Konuşmasına, "Nevşehir, güzeller şehri, Nevşehir tarih şehri, medeniyet şehri, dünyanın tanıdığı şehir." ifadeleriyle başlayan Yıldırım, tüm ilçeleri tek tek sayarak selamladı.



Nevşehirlilere selam getirdiğini dile getiren Yıldırım, "Üzerimde bir selam var, bir emanet var. Size milletin adamından, adam gibi adamdan, Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdim." diye konuştu.



Nevşehir'in bugün ayrı bir güzel olduğunu ve sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya "evet" dediğini söyleyen Yıldırım, vatandaşlara, "16 Nisan'a hazır mı Nevşehir? Sandığa gidiyor muyuz Nevşehir? Mühürü basıyor muyuz Nevşehir? Sandıkları evetle dolduruyor muyuz Nevşehir? Türkiye'nin gücüne güç katmaya hazır mısınız? İstikbale, istikrara evet mi?" diye sordu.



Vatandaşların "Evet" karşılığını vermesi üzerine Yıldırım, "İşte bu, maşallah Nevşehir bu işi bitirmiş, 'tamam' demiş Nevşehir." dedi.



Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, gazilere de hayırlı, uzun ömürler temennisinde bulundu.



- "16 NİSAN'IN RENGİ BEYAZ"



Nevşehir'e Kırşehir'den selam getirdiklerini, Kırşehir, Sinop, Amasya, Tokat ve Kahramankazan'da da meydanların dolduğunu ifade eden Yıldırım, "Meydanlar 16 Nisan'ın habercisi, meydanlar rengini şimdiden ortaya koyuyor. 16 Nisan'ın rengi beyaz, bembeyaz." ifadelerini kullandı.



Vatandaşların AK Parti'yi 16 yıl önce 14 Ağustos 2001'de tanıdığını, AK Parti'yi vatandaşlarla kurduklarını, 16 yıldır birlikte yol yürüdüklerini belirten Yıldırım, "Biz halkın içinde olduk, hep sizlerle beraber olduk, sizinle hareket ettik. Sadece seçim dönemlerinde değil her fırsatta, her vesileyle sizlerle beraber olduk, sizlerle dertleştik, 'Siyaset hizmet için olur.' dedik, 'Siyaset millet içindir.' dedik ve milletin istediği her türlü hizmeti ayağınıza getirdik." diye konuştu.



Vatandaşlara, "Peki siz muhalefet partilerini hiç görüyor musunuz buralarda, onlar geliyor mu?" diye soran Yıldırım, vatandaşların "Hayır" karşılığını vermesi üzerine, şunları söyledi:



"Dünyanın en kolay işi 'hayır' demektir. Güzel işlere bunların 'evet' dediğini hiç görmedik ama biz bu yola çıkarken kolayı seçmedik, zora talip olduk çünkü 'evet' deyince değişim olur, 'evet' deyince gelişim olur, 'evet' deyince yenilik olur, 'evet' deyince kalkınma olur, ilerleme, refah olur. Her yeniliğe her değişime 'hayır' diyenler, yan gelip yatanlar, rahatını bozmayanlar işte geçmişte Türkiye'ye büyük bedeller ödettiler. Yol yapıyoruz, 'Hayır yapamazsınız', köprü yapıyoruz 'Hayır yapamazsınız', baraj yapıyoruz, okul yapıyoruz, hastane yapıyoruz, hayırcılar yine karşımızda. 'Reform yapacağız, değişim dönüşüm yapacağız, demokrasiyi daha da geliştireceğiz, ekonomiyi daha da büyüteceğiz.' diyoruz, bu 'hayır' tayfası yine karşımıza çıkıyor. Onlar 'hayır' dedi, biz 'evet, evet, evet' dedik, bugünlere geldik. Onlar engel çıkardı, biz engelleri aşa aşa geldik. Onlar yavaşlatmak istedi, biz daha da hızlandırdık."



Muhalefet partilerinin tutumunu da eleştiren Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu anamuhalefet partisi CHP, onun yanındaki HDP şimdi kolkola girmişler tekrar 'hayır' şarkısını söylemeye başladılar. Onlar 'hayır' dese neyse, hadi onlar 'hayır' deyip duruyor, sadece onlar değil, ne tesadüf ki bölücü terör örgütleri de 'hayır' diyor, FETÖ de 'hayır' diyor, PKK da 'hayır' diyor. Bu terör örgütleri neden 'hayır' diyor. Bunları koruyan, kollayan ülkeler var, onlar da neden hayır diyor? Çünkü evet çıkınca bunlar, anamuhalefet partisi, diğerleri daha fazla yan gelip yatamayacak, çalışmak zorunda kalacaklar, sizin gözünüze girmek için daha çok çalışacaklar. Bunlar çalışmaya alışkın değil, bunların işi laf üstüne laf koymak, AK Parti'nin işi taş üstüne taş koymak.



'Evet' çıkınca terör örgütleri artık rahatça bu ülkede terör faaliyeti yapamayacaklar, 'evet' çıkınca Türkiye büyüyecek, Türkiye ekonomisi büyüyecek ama bundan rahatsız olanlar da olacak. Varsın rahatsız olsunlar, yeter ki milletim ileriye, daha ileriye, müreffeh Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlesin."



- "BU MESELE TÜRKİYE'NİN BEKA MESELESİDİR"



Başbakan Yıldırım, 16 Nisan'ın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:



"16 Nisan Türkiye için istikrarın kalıcı hale geldiği, istikbalin daha da sağlamlaştığı, en önemlisi 15 Temmuz'da verdiğimiz istikbal mücadelesinin daha da sürekli olması içindir. Bu milli mesele olduğu için bu Türkiye meselesi olduğu için, bu bir beka meselesi olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli de bu kutlu yolda bizimle beraber oldu, kendisine de teşekkür ediyoruz. Buradan milliyetçi, ülkücü kardeşlerime sesleniyorum, buradan Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli destekçilerine, gönül veren kardeşlerimize sesleniyorum, bu mesele memleket meselesidir, bu mesele parti meselesi değildir, bu mesele Türkiye'nin beka meselesidir. Dolayısıyla partiniz ne olursa olsun Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin bekası için gün bir olma, beraber olma, iri olma, diri olma, birlikte Türkiye olma zamanıdır. İnşallah Türkiye büyük çoğunlukla bu meseleyi omuzlayacak 16 Nisan 'evet' kararıyla neticelendirecek ve böylece Türkiyede artık zayıf iktidarlar dönemi sona erecek."



Muhalefetin anayasa değişikliğiyle ilgili kafaları karıştırmaya devam ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Bugüne kadar bizim milletten hiç gizlimiz, saklımız olmadı, bugün de gizlimiz, saklımız yok. Biz 1960'tan beri mevcut sistemin Türkiye'ye ne kadar ağır bedeller ödettiğini sizlerle paylaşıyoruz." dedi.



AK Parti iktidarından önce Türkiye'nin durumunu anlatan Yıldırım, 90'lı, 70'li ve 60'lı yılların Türkiye'nin kayıp yılları olduğunu vesayet odaklarının 1960'ta, halkın yüzde 50 oyla seçtiği merhum Başbakan Adnan Menderes'e darbe yaptıklarını ve idam ettiklerini anımsattı.



Vesayet odaklarının bununla kalmadıklarını ve Meclis'in yetkilerini budadıklarını söyleyen Yıldırım, sonraki dönemlerde de Türkiye'nin iflah olmadığını sürekli koalisyon hükümetleri olduğunu ifade etti.