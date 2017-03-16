Terör mağduru esnafın yarasını devlet sarıyor

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tarihi Yanık Çarşı'daki 400 iş yeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında tarihi dokuya uygun yenileniyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle iş yerlerini aylarca açamadığı için büyük mağduriyet yaşayan esnaf, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla huzurun sağlanmasının ardından devletin sunduğu destekle yaralarını sarıyor.



SGK ve vergi borçları ertelenen, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1 yıl kira bedeli alınmayan ve faizsiz 50 bin liralık krediye kavuşturulan esnafın son olarak da iş yerleri, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" kapsamında modernize ediliyor.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yüzyıllara dayanan geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak yerlerinden olan tarihi Yanık Çarşı'daki 400 iş yerine cephe sağlıklaştırma, sıva, boya, otomatik kepenk, aydınlatma, elektrik tesisatı ve açılıp kapanan üst çatı yaptırıyor.



Her bir iş yeri için ortalama 40 bin lira harcayan bakanlık, çalışmalar dolayısıyla esnaftan ücret talep etmiyor.



"DEVLETİMİZ BİZE KOL KANAT GERDİ"



Esnaf Ayhan Girişen, "4 aylık sürenin ardından sağ olsun devletimiz bize kol kanat gerdi. Dükkanlardan bir yıl kira almadı, 3 bin lira hibe verdi. Ayrıca esnafa faizsiz kredi verilecek." dedi.



Yapılan çalışmalarda iş yerlerinin büyüklüğüne göre masrafın değiştiğine işaret eden Girişen, "Bazı dükkanlara 50 bin-100 bin lira masraf yapılıyor. Ortalama her bir dükkan için yapılan masraf 40 bin liradan aşağı değil." şeklinde konuştu.



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"SUR'A BÜYÜK BİR KATKISININ OLACAĞINI BEKLİYORUZ"



Çarşıda 28 yıldır esnaflık yapan Fırat Bakır da işinin dededen kalma olduğunu söyledi.



Bakır, "Bizim için de bütün dükkanlarımız güzelleşecek, çarşımız güzelleşecek, altyapı sıkıntımız giderilecek. Bir yağmur yağıyordu, sular hep çarşıya doluyordu fakat bu sıkıntı kalkacak. Çarşıda büyük bir gelişme bekliyoruz. Bu çalışmanın tarihe ve Sur'a büyük bir katkısının olacağını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



"YENİ HALİ ÇOK GÜZEL OLACAK"



Bilal Akdal ise çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.



Çarşının üstünün kapalı olmadığı için dükkanların yazın çok sıcak, kışın ise çok soğuk olduğunu, yağmur yağdığında da ıslandıklarını ifade eden Akdal, "Yeni hali çok güzel olacak. Turistler gelip bakıyordu ama tarihi bir yapı görünmüyordu fakat şimdi daha görünür olacak. Tarihi çarşının önceki hali buraya hiç yakışmıyordu. Gelen yabancılar da beğenmiyordu. Daha çok turist çekeceğini düşünüyorum. Ziyaretçiler rahat bir şekilde dolaşacak." diye konuştu.