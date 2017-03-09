Terör mağduru esnafa ödeme yapılacak

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, ilçede terör mağduru bin 336 esnafa, 3 milyon 282 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi.

İpek Yolu Caddesi üzerindeki bir kafede sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Kaşıkçı, ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.



Kaşıkçı, basit usulde çalışan esnaf ve nakliyecilerin terör nedeniyle uğradıkları zararların karşılanması için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.



Bu kapsamda bin 336 esnafa, 3 milyon 282 bin lira ödeme yapılacağını belirten Kaşıkçı, şunları kaydetti:



"Geçen süreçte bu işin takipçisi olduk. Sayın Valimize ve özellikle Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Bu husus Başbakana intikal ettiği gibi hemen ödenmesi talimatını verdi. Sayın Başbakanımız 'Esnafımıza da can suyu olacak' demişti. Para bugün, en geç yarın hesaplarımıza geçecek. Biz de önümüzdeki hafta son belgeleri gözden geçirip esnafımızın hesabına bu ödemeyi yapmış olacağız. İlçemiz ve esnafımız için durgunluğun olduğu bu kış ayında bir can suyu olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Esnafımıza bol kazançlar diliyorum."