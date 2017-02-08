Terör mağdurlarına devlet desteği

PKK'lı teröristlerden temizlenerek huzurun sağlandığı yerleşim yerlerinde binlerce terör mağdurunun kapısını çalan yetkililer, tespit edilen sorunları tek tek çözüme kavuşturuyor.

PKK'lı teröristlerden temizlenerek huzurun sağlandığı yerleşim yerlerinde binlerce terör mağdurunun kapısını çalan yetkililer, tespit edilen sorunları tek tek çözüme kavuşturuyor.



Güvenlik güçlerince yürütülen müşterek operasyonlarla terör örgütü PKK'dan temizlenen il ve ilçelerde terörün neden olduğu yaraların sarılması için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yürütülen "Aile Sosyal Destek Projesi (ASDEP)" kapsamında görevlendirilen uzman ekipler sahaya inerek binlerce haneyi ziyaret etti.



Bu kapsamda terör saldırılarının neden olduğu tahribatın yol açtığı yaraları saran yetkililer, aileleri evlerinde ziyaret ederek manevi destek sunuyor, bireysel sorunlarını tespit ediyor ve sorunlarını çözüme kavuşturuyor.



Sadece Diyarbakır'da 20 bin terör mağduru ile görüşen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği ailelere Kamu Hastaneleri Birliği gibi kurumlar aracılığıyla ihtiyaçları doğrultusunda her türlü destek sunuldu.



Evlerinde ziyaret edilmenin mutluluğunu yaşayan terör mağdurları, sorunlarının çözülerek, ihtiyaçlarının giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.



"TERÖR OLAYLARINDA ETKİLENEN 20BİN KİŞİ İLE GÖRÜŞTÜK"



Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal, ASDEP ile tüm vatandaşlara ulaşılarak, ihtiyaç ve sorunların tespit edildiğini söyledi.



"Vatandaşlarımızın müracaatı olmadan biz onlara ulaşmayı hedefliyoruz. Terör olaylarında etkilenen 20 bin kişi ile görüştük. Eksikleri tespit ettikten sonra gereken kurumlara bildiriyoruz." diyen Koşal, ASDEP'e terör olaylarından etkilenen aileleri ziyaret ederek başladıklarını belirtti.



Diyarbakır Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şükrü Budak, 15 ekiple hane ziyaretleri kapsamında tespit ettikleri hastaların evlerinde tedavi imkanı sunduklarını belirtti.



"TERÖR OLAYLARINDAN DOLAYI ÇOK ZORLUK ÇEKTİK"



Hane ziyaretleri sırasında uzman ekiplerce rahatsız olduğu tespit edilerek, gerekli tedavi imkanı sağlanan Mehmet Olcay (75), devletin bu hizmetinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



"Terör olaylarından dolayı çok zorluk çektik, hastaneye gidemedik." diyen Olcay'ın oğlu Ahmet Olcay da evde sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını, bu hizmetin sürmesini istediklerini aktardı.



Mehmet Olcay'ın eşi Mensure Olcay (67) da "Eşime anjiyo yapıldı, daha sonra kalbine pil takıldı. Eşimde ayrıca böbrek yetmezliği var. Terör olayları sırasında zor şartlar altında kaldık. Eşimi hastaneye götüremiyorduk. Eşim yürüyemediği için hastaneye gitmemiz zordu." diye konuştu.



Dr. Mehmet Fetih İpek ise terör saldırılarının yaşandığı dönemde hastalara güçlükle ulaştıklarını belirterek, "Engeller kalkınca hastalarımıza ulaşma şansımız oldu." dedi.