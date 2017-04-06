Terör hedefleri vuruldu, 16 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında ise bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi ve mağaralar imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında 16 terörist etkisiz hale getirildi. Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında ise bölücü terör örgütüne ait silah mevzisi ve mağaralar imha edildi.