"Terör bizi yıldıramaz, birliğimizi bozamaz"

Başbakan Yıldırım, "Terör, bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'daki terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün 2016'yı 2017'ye bağlayan ilk saatlerde bir eğlence merkezinde, savunmasız, sivil insanlara karşı alçakla bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum, savunmasız insan hayatını kaybetti. 60'ın üzerinde yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe taburcu oluyor. Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla değil, 3-4 yaralımız var bu şekilde." dedi.



"Terör, bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz." ifadelerini kullanan Yıldırım, "Bazı yerlerde kulağıma geliyor; terörist Noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış... Aslı astarı yok. Bildiğimiz silahlı bir terörist." ifadelerini kullandı.



"TERÖR İNSANLIĞIN ORTAK DERDİDİR"



Başbakan Yıldırım, terörün insanlığın ortak derdi olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Terörle bir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak'taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığı olacağını biliyoruz. Ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz."



"SALDIRGAN SİLAHINI DA OLAY YERİNDE BIRAKIP OLAY YERİNDEN UZAKLAŞMIŞ"



Başbakan Yıldırım, "(Saldırgan) Silahını da olay yerinde bırakıp kargaşadan yararlanarak olay yerinden uzaklaşıyor ama polis, emniyet teşkilatımız meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Çalışmalar büyük bir titizlikle sürdürülüyor." dedi.



"SALDIRGANIN KİMLİĞİYLE İLGİLİ İHTİMALLER ŞEKİLLENMEYE BAŞLADI"



Saldırganın kimliği ile ilgili olarak ise Başbakan Yıldırım, "Bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak." şeklinde konuştu.



"TERÖRÜN KUTSALI OLMAZ, DİNİ OLMAZ, TERÖR HER YERDE TERÖRDÜR"



Başbakan Yıldırım, "Şu bilinmeli ki bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde de yarın olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:



"Dolayısıyla hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir. (Bizde terör olmaz) diyemez. Daha birkaç gün önce Almanya'da. Evvelsi gün Irak'ta oldu. Daha önceki zamanlarda muhtelif ülkelerde oldu, oluyor. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var. Terörün kutsalı olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart, terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz, zafiyet oluşturur."