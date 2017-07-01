Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Aydın kent merkezinde, pek çok vatandaş yapılan uyarıları dikkate alarak sokağa çıkmadı, denize kıyısı bulunan ilçelerde plajlar doldu.

Sıcak hava dalgası Aydın'da da etkisini sürdürüyor. Aydın Valiliğinin önceki gün aşırı sıcaklara karşı zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde yaptığı uyarı, kentte karşılık buldu. Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.



Dışarıya çıkanlar ise şapka ya da şemsiye ile güneşten korunmaya çalıştı. Atatürk Kent Meydanı'ndaki termometre, sıcaklığı 48 derece ölçtü. Termometredeki değeri gören bazı Aydınlılar, bu anı fotoğrafladı.



Kent sakinlerinden Ali Karagöz, 27 yıldır ilk kez böyle bir sıcak gördüğünü belirterek, "Allah yardımcımız olsun hakikaten çok sıcak. Bu sene belki de en kuvvetli sıcak. Bu şekilde benim gibi hastaların dayanması mümkün değil. Şimdi camiden çıktım beklemeden doğru eve gideceğim. Allah yardımcımız olsun." dedi.



Sevda Yılmaz ise hava çok sıcak olmasına rağmen alışveriş yapmaktan vazgeçmediğini dile getirerek, "Kadınlar için sıcak havanın pek önemi yok. Alışveriş yapmaya devam." diye konuştu.



Kentte 30 yıldır döner ustası olarak çalışan Miraç Uçan ise "Kapalı alanda 45 derecede çalışıyoruz. Zor oluyor ama işimize devam ediyoruz. Ekmek parası için çalışmaya mecburuz." ifadelerini kullandı.



Kuşadası ve Didim ilçelerinde de sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti.



Yerli ve yabancı turistlerin bazıları sahilde yüzmeyi, bazıları da tekne turlarıyla koylarda denize girmeyi tercih etti.