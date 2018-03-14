Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kazanmak için ana felsefesi hücum

Fatih hoca aklındaki zafer planını takımına böyle aktardı: “Deplasman, iç saha farketmez. Bizi başarıya götüren bir oyun planımız var, buna sadık kalacağız. Kapanmak yok, ana felsefemiz yine hücum olacak”

Haftayı 2-1’lik Konya galibiyetiyle tamamlayan ve en yakın takipçileri Beşiktaş ile Başakşehir’in 3 puan önünde yer alan Galatasaray, kritik Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından başladı. Sarı-Kırmızılılar dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanırken, teknik direktör Fatih Terim antrenman öncesi oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Kısa süren toplantıda aklındaki zafer planını öğrencilerine aktaran Terim, “Çok zorlu bir90 dakika bizi bekliyor. Netice ne olursa olsun, çıkıp oyunumuzu oynayacağız. Deplasman, iç saha fark etmez. Buraya kadar gelirken bizi başarıya götüren bir oyun planımız var, buna sadık kalacağız. Kapanmak diye bir şey yok, kazanmak için ana felsefemiz yine hücum olacak” ifadelerini kullandı.



İşin sırrı sabır



Fatih hoca, hem yöneticilerle hem de oyuncularla yaptığı konuşmalarda, sakinlik vurgusu yapıyor. Terim, Kadıköy’deki derbiye kadar sabırlı olunmasını, ortamı gerecek açıklamalardan uzak durulmasını ve sahaya sakin bir atmosferde çıkılmasını istiyor.



Çözüm orta sahada



Terim’e göre derbide avantaj, orta sahada üstünlüğü kuran taraftan yana olacak. Tecrübeli hoca bu nedenle merkezde görev yapan, Selçuk, Donk, Fernando, Belhanda ve Tolga gibi oyuncularla özel olarak ilgilenip sahada tam olarak ne görmek istediğini aktarıyor.



Florya’da kamp kuracak



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu hafta Florya Metin Oktay Tesisleri’nde ekstra mesai yapacak. Tamamen Fenerbahçe derbisine konsantre olan tecrübeli hocanın, birkaç gün tesislerde kalacağı ve yardımcılarıyla birlikte analiz toplantıları yapacağı öğrenildi.