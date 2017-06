Fatih Terim, Arda Turan ile ilgili konuştu

Fatih Terim, Kosava maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arda Turan ile ilgili de konuşan Terim, "Milli formayı pazarlık konusu yaptırmam" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı maç öncesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın toplantısı düzenledi.



''UÇAKTA KABUL EDİLEMEZ OLAYLAR YAŞANDI"



Uçakta bildiğiniz gibi kabul edilemez bir şeyler oldu. Ben de oyuncuyu çağırdım kampta kalamayacağını ve eşyalarını toplamasını istedim. Açıkçası gönderme kararı benim ama milli takımı bırakma kararı onun. Bir başka konu pazarlık konusu. Oyuncu yapmaya kalksa bile, oyuncu milli takımda oynama şerefini bir gerekçeye bağlamaya niyeti olsa bile, ben milli takım formasını, ay yıldızlı formayı pazarlık konusu yapar mıyım? Yapmadım, yapmam, yapmayacağım da. Arkadaşlar bırakın ona, dünyanın en iyi futbolcularına bile pazarlık konusu yapmam milli formayı. Bize milli görev teklif edildiğinde, kurulu görevimizin yıkılmasını, sevenlerimizle karşı karşıya kalacağımıza ve ne acılar çekmemize rağmen burada çalışacağız. Oyuncu, taşımayı gurur sayacağı formayı giymek için bana şartlar sunacak. Vah benim memleketime vah.



''OYUNCU BENİMLE PAZARLIK YAPABİLİR Mİ?''



Arkadaşlar hatırlayın, oyuncuyu almadığım süreçte çok sevdiğim, beğendiğim, saygı duyduğum birçok kişinin kırılmasına rağmen, çok kişinin araya girmesine rağmen onları kırdım. Oyuncu benimle pazarlık yapacak he? O dönemi isterseniz hatırlayın. Kadroya almayan benim. Düz mantık yaparsanız bulursunuz. Hocam ben gelirim ama şunlar şunlar gelmezse mi oldu? Ben ne anlattım, o yüzden oyuncular dışarıdan kendilerine iletilen her yalanı ya da her haberi doğru olarak adledip ona göre hareket etmemeliler. Bu olayların dışarıdaki gizli aktörlerini de zaman ortaya çıkaracaktır. Benim söyleyeceğim affınıza sığınarak, çünkü kendimle çelişmek istemedim açıkçası. Çünkü maçtan önce böyle yazılmaması, milli takımın kötü yönlendirilmemesi için çabalayan insanım ama ilk defa herkesin affına sığınarak bu iki konuya açıklık getirmek istedim. Çünkü olmayan şeyleri de, dediğim gibi daraldık ve küçük anektod koyalım dedik. Esas yarın maçtan sonra hazırlanın herkesi doğru bildiğim şekilde aktarayım. Yaza doğru şekilde girelim ve bu olmadı, açıklanmadı olmasın.