TEOG'da mazeret sınavları sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sistemi kapsamında birinci dönem mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında birinci dönem mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu yapıldı.



TEOG kapsamında, birinci dönem sınavları 23-24 Kasım'da yapılmıştı. Merkezi ortak sınavlarına, mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrenciler, bugün saat 08.30'dan itibaren sınav salonlarına alındı.



İkinci gün oturumuna fen bilimleri sınavıyla saat 09.00'da başlayan öğrenciler, 10.10'da T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, 11.20'de ise yabancı dil sınavına girdi. Sınavlar saat 12.00'de tamamlandı.



Sınavda her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu. Değerlendirmede, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav süresi 40 dakika, sınav arası ise 30 dakika oldu.



Sınav sonuçları 2017 Ocak ayı içerisinde e-okul sisteminde açıklanacak.

Kaynak: AA