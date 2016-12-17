TEOG'da mazeret sınavları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında birinci dönem mazeret sınavlarının ilk gün oturumu yapıldı.

TEOG kapsamında, birinci dönem sınavları 23-24 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Merkezi ortak sınavlarına mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrenciler, saat 08.30'dan itibaren sınav salonlarına alındı.



İlk gün oturumuna Türkçe sınavıyla saat 09.00'da başlayan öğrenciler, 10.10'da Matematik, 11.20'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavına girdi. Sınavlar saat 12.00'de tamamlandı.



Her ders için çoktan seçmeli 20 soru soruldu. Sınav süresi 40 dakika, sınav arası ise 30 dakika oldu. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.



Birinci dönem mazeret sınavları, yarın yapılacak Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil dersleri sınavlarıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA