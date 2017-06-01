TEOG'da 'ikiz' başarı

Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan alan Sivaslı ikizler, ikinci dönem de aynı başarıyı elde etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Sivas'ta, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan birinci dönem sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan ikizler Beyza ve Ahmet Çetinkaya, ikinci dönem merkezi ortak sınavda da aynı başarıyı göstermenin mutluluğunu yaşıyor.



Anaokulundan bu yana birbirlerinden hiç ayrılmayan ve aynı sınıflarda eğitim gören ikiz kardeşler, TEOG'da birinci dönemin ardından ikinci dönemde de tüm soruları doğru yanıtladı.



Yavuz Selim Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Beyza Çetinkaya (14), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikizi Ahmet ile hiç ayrılmadıklarını ve anaokulundan bu yana hep aynı sınıflarda eğitim gördüklerini söyledi.



"BERABER ÇALIŞTIK"



TEOG sürecini hiç yanlış yapmadan tamamladıkları için mutlu olduğunu anlatan Çetinkaya, "Kardeşimle birinci TEOG sınavında bütün soruları doğru cevapladık. Bu başarıyı sağlamak çok güzel, kardeşimle sağlamak daha da güzel." dedi.



Ahmet Çetinkaya ise hazırlık sürecinde sadece okulda verilen ücretsiz kurslara katıldıklarını dile getirerek, "Genellikle beraber çalıştık, böylelikle başarılı olduk." ifadelerini kullandı.