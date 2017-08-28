TEOG'da 2. dönem nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş uygulaması kapsamında liselere 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş uygulaması kapsamında liselere 2. yerleştirmeye esas nakil sonuçları açıklandı.



Sonuçlar, T.C. kimlik numarasıyla "www.meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.



Öğrenciler, istemeleri halinde bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar 3. nakil tercih başvurularını yapacak. 8 Eylül'de nakil sonuçları ile taban puanları ilan edilecek.