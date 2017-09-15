Erdoğan: TEOG sınavının kaldırılması lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında TEOG sınavının kaldırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV-A Haber ortak yayınında yaptığı açıklamada, TEOG sınavının kaldırılması gerektiğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım.



Biz TEOG'la mı geldik Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün.



Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.