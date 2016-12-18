TEOG mazeret sınavlarında ikinci oturumu başladı

Öğrenciler, mazeret sınavlarının ikinci gününde fen bilimleri, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinin sınavlarına girecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında birinci dönem mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu başladı.



Sınav, yurt içinde 183, yurt dışında bir merkezde gerçekleştiriliyor. Mazeretlerini, süresi içerisinde bildirenlerden 4'ü hastanede, 39'u evde, engelinden dolayı 141 öğrenci ise tek kişilik salonlarda sınava alınıyor.

SINAV 12.00'DE BİTECEK



İkinci gün oturumuna fen bilimleri sınavıyla saat 09.00'da başlayan öğrenciler, 10.10'da T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, 11.20'de yabancı dil sınavına girecek. Sınavlar saat 12.00'de tamamlanacak.

SINAV SÜRESİ 40 DAKİKA



Sınavda öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı yer alacak. Her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav süresi 40 dakika, sınav arası ise 30 dakika olacak.

Kaynak: AA