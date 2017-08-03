Temmuz ayının zam şampiyonu koli ücretleri

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı, yüzde 86,67 ile PTT koli gönderme ücretlerinde görüldü.

Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 86,67 ile PTT koli gönderme ücretlerinde görüldü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, PTT koli gönderme ücretlerindeki fiyat artışını yüzde 46,80 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.



Temmuzda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 43,93 ile sivri biber, yüzde 40,83 ile çarliston biber, yüzde 16,20 ile vapur ücreti, yüzde 12,15 ile kuru soğan, yüzde 7,08 ile bira, yüzde 6,06 ile rakı ve yüzde 5,53 ile şehirlerarası otobüs ücreti dikkati çekti.



EN ÇOK KARPUZ UCUZLADI



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 39,66 ile karpuzda gerçekleşti. Bunu yüzde 28,01 ile erik, yüzde 23,15 ile şeftali, yüzde 12,61 ile patates, yüzde 12,49 ile kayısı, yüzde 8,51 ile patlıcan, yüzde 8,25 ile muz, yüzde 7,67 ile kadın gömleği ve yüzde 6,34 ile kadın elbisesi izledi.



TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, temmuzda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:





En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler Bir önceki aya göre değişim oranı PTT koli gönderme ücreti 86,67 Yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar 46,80 Sivri biber 43,93 Çarliston biber 40,83 Vapur ücreti 16,20 Kuru soğan 12,15 Bira (alkollü) 7,08 Rakı 6,06 Şehirler arası otobüs ücreti 5,53 Limon 4,92 Metro ücreti 4,61 Sarımsak 4,26 Çikolata (krem) 3,94 Belediye otobüs ücreti 3,92 Yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar 3,34 Araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler 3,22 Pil 3,22 Röntgen ücreti 3,18 Ekmek arası yiyecekler (döner) 3,17 Çay 2,89



Temmuzda, fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:



