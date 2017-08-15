Temmuz ayı ihracatı yüz güldürdü

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin (DAİB) sorumluluk alanındaki 17 ilde, temmuz ayında 140 milyon 668 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, DAİB'in Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sorumluluk alanında yer alan 17 ilden 171 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.



Geçen yıl Temmuz ayında 112 milyon 686 bin dolarlık ihracat yapan DAİB, 2017'nin Temmuz ayında 140 milyon 668 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



DAİB'in sorumluluk alanında bu yıl ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 arttı.



Birliğin bu yıl ki ihracatında ilk sırayı Irak alırken, bu ülkeyi İran, Azerbaycan, Almanya ve Suudi Arabistan takip etti.



İHRACATIN BÜYÜK KISMI SANAYİ ÜRÜNLERİNDEN



Birliğin sorumluluk alanından temmuz 2017'de yapılan ihracatın 118 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.



Geçen yıl temmuz ayında 93 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihracı yapan DAİB, bu yılın aynı döneminde sanayi ürünlerinden 118 milyon dolarlık ihracatla yüzde 25, tarım ürünlerinden ise 17 milyon dolarlık ihracatla yüzde 15’lik artış sağladı.



Madencilik sektöründe ise bu dönem yüzde 50 oranında artışla 6,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.



DAİB’in temmuz ayı ihracatında sektörel bazda ilk sırayı kimyevi maddeler ve mamulleri alırken bu sırayı hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri takip etti.