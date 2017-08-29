Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artarak 12 milyar 641 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 46,2 artışla 21 milyar 484 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan temmuz ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.



Buna göre, ihracat temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 artışla 12 milyar 641 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 46,2 artışla 21 milyar 484 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dış ticaret açığı 4 milyar 845 milyon dolardan yüzde 82,5 artarak 8 milyar 843 milyon dolara yükseldi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 67 iken bu yılın aynı ayında yüzde 58,8'e düştü.



OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ



Yılın 7 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 90 milyar 61 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 13,5 artışla 129 milyar 807 milyon dolara yükseldi.



Söz konusu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 20,7 artış göstererek 39 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,4 oldu.