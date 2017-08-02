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02 Ağustos 2017 21:49 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2017 21:51

Kocaeli'de tır karşı şeride geçti: 6 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de tır karşı şeride geçti: 6 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden tır, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.

Etiketler: TEM'de kaza


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