TEM Otoyolu'nda tır yangını

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, TEM Otoyulu'nda bir tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne giden Mesut Soybudak’ın kullandığı 43 KB 661 plakalı tırın dorse balataları, Göl Mahallesi mevkisinde yanmaya başladı.



Alevler kısa sürede lastiklere ve dorsede yüklü bulunan malzemelere sıçradı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek, aracını dorseden ayırdı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu yangını söndürebildi. Yangın sonucu tırda maddi hasar meydana geldi.



Mesut Soybudak’ın Bilecik'ten yüklediği seramikleri Tekirdağ’a götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.