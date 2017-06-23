TEM otoyolunda bayram trafiği başladı

TEM otoyolunun Düzce kesiminde akıcı trafik yoğunluğu başladı.

Bayram tatilinin başlamasının ardından TEM otoyolunun Düzce kesiminde akıcı yoğunluk başladı.



Kaynaşlı, Sarıçökek, Bakacak, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında özellikle Ankara istikametinde akıcı araç trafiği oluştuğu gözlendi.



Trafik ekipleri, güzergah boyunca ring halinde bulunuyor.



Trafiğin, gecenin ilerleyen saatleri ve yarın akşama kadar yoğun olacağı tahmin ediliyor.





ÇANAKKALE İSKELELERİNDE YOĞUNLUK



Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki kentlere ulaşmak için Çanakkale, Eceabat, Gelibolu ve Lapseki'deki iskelelere gelenler, zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.



Eceabat iskelesinde 2 kilometreye ulaşan kuyrukta bekleyen vatandaşların bazıları kitap okuyarak zaman geçirirken bazıları da cep telefonları ile öz çekim yaptı.







Kısmi yoğunluk dikkate alınarak, dolan feribotlar kalkış saati gözetilmeden hareket ediyor.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle yapıldığını belirtti.



ANKARA'DA BAYRAM TRAFİĞİ HAVADAN DENETLENİYOR



Vatandaşların bayramda sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşabilmelerini sağlamak için alınan yoğun trafik önlemleri kapsamında başkentte bir polis helikopteri de havadan denetim gerçekleştirdi.







Helikopterden yapılan denetime Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanı Kenan Aydoğan da katıldı.



Yoğun güzergahlardaki trafik akışının hızlandırılması için helikopter ile yerdeki ekipler, koordinasyon içerisinde çalıştı.



Helikopterden kural ihlali yaptığı görülen araçlar, yerdeki ekiplere bildirilerek sürücülerine ceza kesildi.



Havadan trafik denetimleri, bayram tatili süresince devam edecek.