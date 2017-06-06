TEM otoyolu 15 gün süreyle ulaşıma kapatılacak

Bolu Dağı Tüneli mevkisindeki çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak.

TEM otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, üst yapı çalışmaları nedeniyle yarından itibaren 22 Haziran'a kadar ulaşıma kapalı olacak.



Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, otoyolun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı arasında derz yenileme çalışmaları nedeniyle, İstanbul-Ankara istikametinin yarından itibaren taşıt trafiğine kapatılacağı belirtildi.



Ulaşımın, 22 Haziran'a kadar D-100 karayolundan sağlanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Bu uygulama 7 Haziran 2017'den 22 Haziran 2017'ye kadar devam edecektir. Yol kapatması yapılan kesimlerde trafik kontrollü olarak verileceğinden, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekmektedir."