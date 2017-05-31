TEM otoyolu 1 ay boyunca trafiğe kapatılıyor

Sakarya'da TEM otoyolunun İstanbul istikameti Akyazı Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında, 1 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde üst yapı ve yenileme çalışmaları yapılacak.

Sakarya'da TEM otoyolunun İstanbul istikameti Adapazarı Kavşağı ile Sapanca Kavşağı arasında üst yapı ve yenileme çalışmalarının yapılacağı bildirildi.



Sakarya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, TEM otoyolu Körfez Kavşağı ile Gümüşova Kavşağı arasında otoyol ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirilmesi ve büyük onarım inşaatının devam ettiği belirtildi.



Söz konusu işin bünyesinde otoyolun İstanbul istikameti Adapazarı Kavşağı ile Sapanca Kavşağı arasındaki bölümde üst yapı onarım ve yenileme çalışmalarının yapılacağı kaydedilen açıklamada, " Adapazarı-Sapanca yönünde TEM otoyolu trafiğe kapatılarak, trafik akışı Adapazarı Kavşağında D-100 yoluna yönlendirilecek ve D-100 yolunu takip ederek Sapanca gişelerden tekrar TEM otoyoluna katılım sağlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, çalışmanın yarın saat 08.30'da başlayacağı ve 1 Temmuz Cumartesi günü tamamlanacağı belirtilerek, çalışmalar boyunca yolun her gün 17.30'da trafiğe açılacağı kaydedildi.



Bu süreçte bayram günleri göz önünde bulundurularak, trafik düzenlemelerinin buna göre yapılacağı belirtilen açıklamada, sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği hatırlatıldı.