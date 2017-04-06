Satmadan önce bir kez daha düşünün!

Elektronik atık uzmanları, bilgisayar, cep telefonu, tabletlere ait değerli parçaların, uygun imha metotları kullanılmadan içinde kayıtlı kişisel bilgilerle ikinci el olarak satılması durumunda bilgi güvenliği konusunda sıkıntı yaşanabileceğini belirtti.

Elektronik atık uzmanları, bilgisayar, cep telefonu ve tabletlere ait değerli parçaların, uygun imha metotları kullanılmadan kayıtlı kişisel bilgilerle ikinci el olarak satılması durumunda bilgi güvenliği sıkıntısı yaşanabileceğini bildirdi.



Türkiye'nin ilk elektronik atık geri dönüşüm tesisi Exitcom Recycling'in Genel Müdürü Murat Ilgar, bilgi güvenliğinin, teknolojinin gelişmesiyle insan hayatına giren önemli bir konu olduğunu söyledi.



Ilgar, Avrupa'da kişisel bilgilerin içinde bulunduğu teknolojik cihazların atıl duruma düştüğünde imha standardı bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Farklı kuruluşlar, farklı kırma teknikleri ve bilgisayar programlarıyla bu bilgilerin imhası yoluna gidiyor. Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar bu konunun takibini nasıl yapıyor? Türkiye'deki kurum ve kuruluşlar, bu cihazları imhaya verdikleri zaman bu firmaları denetliyorlar mı? O firmalarda bu bilgileri imha edecek teknoloji var mı? Bunlar araştırılması gereken konular. Bu bilgi, teknolojik cihaz hurdaya çıktığı zaman geri dönüşüm firması aracılığıyla ehil olmayan ellere geçebilir."



"GERİ DÖNÜŞÜM FİRMALARINI DENETLEMENİZ LAZIM"



Kurumların ihale yoluyla ıskartaya çıkan teknolojik cihazları sattığını anlatan Ilgar, "Avrupa'yla kıyasladığımız zaman Türkiye'deki imha metotları birbirini tutmamaktadır. Bir harddiski delerek veya format atarak siz bu bilgilerin başkalarının eline geçmesini engelleyemezsiniz. Bunların kurtarma metotları var. Bu konunun üzerine gidilmezse Türkiye, gelecekte bilgi güvenliği açısından ciddi sıkıntılarla karşılaşabilir. Türkiye'de elektroniklerle ilgili yönetmelik çıktı." ifadesini kullandı.



Ilgar, firma ve belediyeler aracılığıyla insanların teknolojik atıklarını geri dönüşüm lisanslı firmalara vermek zorunda olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:



"Örneğin sizin firmanızda bilgisayarınız bozuldu. Bunu verdiğiniz firmayı denetlemiyorsanız otomatikman sizin o bilgisayardaki bilgileriniz bu insanlar tarafından farklı amaçlarla kullanılabilir. Bugün sanal ortamda birçok insan hakkında bilgiler ortada dolaşıyor. Siz milyon dolarlık software yazabilirsiniz, kurumunuzda veya kendiniz birçok virüs programı kullanabilirsiniz ama sonuçta bunlar atıl duruma düştüğü zaman bunları alan geri dönüşüm firmaları denetlenmiyorsa sıkıntılar olabilir."



"ELEKTRONİK ATIKLARI USULÜNE UYGUN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"



Teknolojik cihazların geri dönüşüm sürecinin denetim altına alınması gerektiğini altını çizen Ilgar, "Bilgimizi cihazlara giriyoruz, bunlar zamanla çöp oluyor ve bunu alan geri dönüşüm firması olabilir veya ikinci el firması olabilir, bu insanlar denetleniyorsa işlerini düzgün yaparlar ama denetlenmiyorlarsa aldıktan sonra bu bilgisayarın içindeki bilgileri alabilir, inceleyebilir, işine geleni kullanabilir." dedi.



Murat Ilgar, bakanlığın çevresel denetleme yaptığını ancak bilgi güvenliğinin apayrı bir konu olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Eğer bilgilerinizi içeren teknolojik malzemelerinizi ehil ellerde dönüştürmezseniz, çöpe attığınızı veya geri dönüştürdüğünüzü düşündüğünüz cihazlardaki bilgiler çok farklı noktalarda size karşı kullanılabilir. Kurum ve kuruluşlar atıl duruma düşen bilgilerin bulunduğu teknolojik aletleri ehil firmalara vermezlerse ve bunları denetlemezlerse 'Çöpe attık veya geri dönüşüme verdik.' diye düşündükleri bu teknolojik ürünler onları olumsuz şekilde etkileyebilir. O bilgilerin sahiplerine bu durum problem açabilir."