Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu

Telafer operasyonunun başlamasıyla birlikte 30 bini aşkın kişi bölgeyi terk etti.

Birleşmiş Milletler Irak'a Yardım Misyonu (UNAMI), Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başlamasıyla birlikte 30 bini aşkın sivilin güvenli bölgelere kaçtığını duyurdu.



BM Irak İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, binlerce kişinin Telafer'i terk ettiğini, çatışmalardan kaçanların sıcak havaya rağmen 10 ila 20 saat yolculuk yapmak zorunda kaldığını ifade etti.



Grande, şu değerlendirmede bulundu:



"Bölgeden 30 binden fazla kişi kaçmış durumda. Çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki sivillerin durumuyla ilgili de elimizde bilgi yok. UNAMI ilerleyen gün ve haftalarda binlerce sivilin bölgeden tahliyesi için hazırlık yapıyor."



Grande, su ve gıdanın tükendiği kentte sivil kayıpları yaşanabileceği uyarısında bulundu.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün sabah Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını belirterek, militanların teslim olma veya öldürülmeleri dışında başka seçeneklerinin olmadığını bildirmişti.



Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.