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27 Ağustos 2017 22:47 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2017 22:49

Tekvandoda altın ve bronz madalya kazandık

3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın son gününde Türkiye, birer altın ve bronz madalya kazandı.

Tekvandoda altın ve bronz madalya kazandık

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği 3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası’nın son gününde Türkiye adına 5 sporcu yarıştı.

Kadınlar 37 kiloda mücadele veren Azra Çavuş altın madalya kazanarak dünya şampiyonluğunu elde ederken, kadınlar +59 kiloda tatamiye çıkan Bengüsu Yılmaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türkiye, Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın, üçer gümüş ve bronz madalya olmak üzere 8 madalya kazandı. Milliler kadınlarda dünya 2'ncisi olurken, genel klasmanda da dünya 3'üncülüğünü elde etti.

Etiketler: tekvando


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