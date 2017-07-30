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30 Temmuz 2017 17:43 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2017 17:48

Tekvandoda 1 altın, 2 bronz madalya

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Merve Yazıcı altın, Batuhan Şimşek ile Osman Geçit ise bronz madalya kazandı.

Tekvandoda 1 altın, 2 bronz madalya

Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda kadınlar 49 kilo finalinde Merve Yazıcı, Rus Evelina Karpinskaia ile karşılaştı. Merve, tatamiden 6-4 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

Batuhan Şimşek, erkekler 80 kilodaki bronz mücadelesinde Portekizli Helder Carreira Gomes'in karşısına çıktı. Rakibine 13-5 üstünlük kuran milli sporcu, bronz madalya elde etti.

Milli sporcu Osman Geçit ise erkekler +80 kilodaki üçüncülük maçında Tayvanlı Cheng-Lin Hsieh ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 28-13 kazanan Osman, bronz madalyayı boynuna taktı.

Etiketler: samsun2017 İşitme Engelliler Olimpiyatlarıtekvando


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