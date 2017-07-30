Tekvandoda 1 altın, 2 bronz madalya

Samsun'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda milli tekvandocular Merve Yazıcı altın, Batuhan Şimşek ile Osman Geçit ise bronz madalya kazandı.

Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yaptığı müsabakalarda kadınlar 49 kilo finalinde Merve Yazıcı, Rus Evelina Karpinskaia ile karşılaştı. Merve, tatamiden 6-4 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.



Batuhan Şimşek, erkekler 80 kilodaki bronz mücadelesinde Portekizli Helder Carreira Gomes'in karşısına çıktı. Rakibine 13-5 üstünlük kuran milli sporcu, bronz madalya elde etti.



Milli sporcu Osman Geçit ise erkekler +80 kilodaki üçüncülük maçında Tayvanlı Cheng-Lin Hsieh ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı 28-13 kazanan Osman, bronz madalyayı boynuna taktı.



