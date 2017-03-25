'Teknoloji ilişki biçimlerini değiştiriyor'

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğu Erdener, teknolojinin gelişmesiyle ilişki biçimlerinin değişikliğe uğradığını söyledi.

Trakya Üniversitesi’nde katıldığı panel öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Erdener, sosyal medyanın insanları farklı bir iletişim biçimine sevk ettiğini belirtti. İnternetin ve buna bağlı olarak sosyal medyanın yaygınlaştığını anımsatan Erdener, samimiyetin teknolojinin altınta zayıfladığını ifade etti.



İnsan davranışlarının teknolojiyle paralel olarak farklılaştığına dikkati çeken Erdener, "İletişim biçimleri çok hızlı ve ciddi bir şekilde evrimden geçiyor. Çok hızlı bir şekilde adapte olmamız gereken kimi zaman da adapte olamadığımız bir süreç bu. Biz bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç dahilinde de insanların birbirleriyle tanışma yöntemleri değişti. Online tanışma, evlilik programları gibi farklı tanışma yöntemleri var. İnsanlar ekranlara çıkarak, milyonlarca kişinin önünde evlilik teklifinde bulunuyorlar. Kendi çocukluğumu, üniversite öğrenciliğimi düşündüğüm zaman çok çeşitlenen sosyal iletişim biçimleri ortaya çıkmaya başladı. Sosyal medya da teknolojinin diğer uygulama araçları da bunun bir parçası" diye konuştu.



Yrd. Doç. Dr. Erdener, samimiyetin de teknolojik gelişmelerin altında zayıfladığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Yüz yüze olan ilişki biçimleri oransal olarak azalmış gibi gözükse de sanırım birden fazla benlik yaratıyor gibiyiz. Birisiyle mesajlaşırken sanki bin yıldır tanıyormuşuz gibi mesajlaşıyoruz ama yanımızdan geçerken selam vermeye biliyoruz. Bu bize garip bir kriz gibi gözükse de bana göre sanırım biraz bekleyip görmemiz gerekiyor. Süreç devam edince iletişim biçimlerinin nasıl şekil alacağını göreceğiz. Bu bir adaptasyon biçimi, bir doğum sancısı gibi bir süreç. İlişkiler farklı bir boyuta gidiyor.



Komşuluk ilişkilerine ne oldu dediğimizde kıymetli bir şeyi kaybediyor muyuz diye sorguladığımız zaman belki bir şeylerin farkına varacağız. O zaman da yüz yüze ilişkilerin kıymetini bileceğiz. Korumalı siteler, havuzlu siteler gibi yapılar yapılıyor. 10 bin kişi bir arada yaşıyor. Bir yandan da mahalleler var. Bu iki yaşam türünden birini tercih ediyoruz. Sanki yavaş yavaş mahalle duygusu gibi samimiyeti günümüzde arıyoruz. Taşlar sanırım yerine oturacak.’"