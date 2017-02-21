Tekneler donan gölde mahsur kaldı

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzeyi kısmen donan gölde, bazı tekneler mahsur kaldı.

Van Gölü'ndeki Yüzüncü Yıl Üniversitesi marinası, dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. Marinadaki bazı tekneler, buzlanma nedeniyle hareket ettirilemiyor.



YYÜ Su Sporları Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı İsmet Akbulut, yaptığı açıklamada, marinada 20 gündür buzlanmanın yaşandığını söyledi.



Geçtiğimiz günlerde buzu kırarak tekneleri hareket ettirebildiklerini anlatan Akbulut, "Ancak bu defa soğuk havaların artmasıyla buz daha da kalınlaştı. Kırmak istedik ama buz kalınlığı nedeniyle kıramadık. Yaklaşık 10 yıldır burada böyle bir soğuk hava görmedik. Bu yıl kış şartları çok çetin geçiyor. Buzun bizlere çok zararları var. İki teknemiz var. İkisi de şimdi buzlar altında kaldı." ifadesini kullandı.



Üniversite öğrencisi Mehmet Akgül ise gölde teknelerin buzlar içinde kaldığını görünce şaşırdığını anlattı.



Buz üstünde yürümenin tehlikeli olduğunu ifade eden Akgül, "Hayatımda bu manzarayla ilk defa karşılaşıyorum. Bu manzarayı görünce çok şaşırdım. Hemen üstüne çıkıp fotoğraf çekinmek istedim. Buz üstünde yürümek tehlikeli olsa da çok ayrı bir eğlencesi var. Buzlar burada çok güzel bir manzara oluşturdu." diye konuştu.