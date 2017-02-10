Muslera: Teklif gelirse kabul ederim

Galatasaray'ın kalecisi Muslera, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "Sözleşme yenileme teklifi gelirse kabul ederim." dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "Sözleşme yenileme teklifi gelirse kabul ederim." dedi.



Florya Metin Oktay Tesisleri Turgay Vardar Medya Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Muslera, Galatasaray'daki 6. sezonunu geçirdiğini dile getirerek, "Yönetimlerle aram hep iyi oldu. Aramızda bazı konuşmalar geçti ama çok detaylı olmadı. Sözleşme yenileme konusunda bir teklif gelirse kabul ederim. Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve çok mutluyum. Diğer taraftan büyük bir kulüpten teklif gelirse, olaylar benim ve Galatasaray'ın mutlu olacağı şekilde gelişirse o tip bir şey de olabilir." diye konuştu.



Sözleşmesi gelecek yıl mayıs ayında bitecek 30 yaşındaki kaleci, sarı-kırmızılı takımda kaptanlık gibi bir hedefinin olmadığını vurgulayarak, "Benim kaptanlık gibi bir düşüncem yok. Bu arada bugün kaptanımız Selçuk İnan'ın doğum günü. Bir kez daha doğum gününü kutluyorum. Burada sonuçta yabancı bir oyuncuyum. Benim için en önemli şey, Galatasaray'ın tarihine adımı yazdırmak. Yaptığım ve kazandığım şeylere bakıldığında bu tarihte önemli bir pay sahibi olduğumu düşünüyorum. Burada kaldığım sürece de en önemli hedefim bu olacaktır." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"



Süper Lig'de 3 maçta daha görev alması durumunda, Karadağlı kaleci Zoran Simovic'in Galatasaray formasıyla ligde en fazla forma giyen yabancı futbolcu rekorunu egale edecek olan Muslera, "Bu tip rekorlar çok güzeldir. Biliyorsunuz Taffarel'i geçmiştim ve aramızda şaka konusu olmuştu. Şimdi Simovic gibi önemli bir ismi yakalamam için 3 maç kaldı. O da beni çok mutlu edecek. Galatasaray'a çok şey borçluyum, bana çok şey verdi. Ben de çalışarak, en iyi şeyleri yaparak karşılığını vermek istiyorum. Bu da o fırsatlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.



"HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu hedeflediklerini aktaran Muslera, şunları kaydetti:



"Hedefimiz şampiyon olmak. Önümüzde uzun bir yol bulunuyor. Puan farkını kapatmak için yeteri kadar maçımız var. Önümüzdeki rakiplerimiz Beşiktaş ve Medipol Başakşehir ile yapacağımız maçlar var. Sonuçta puan farkını azaltma şansımız bulunuyor. Yapmamız gereken, her maçı kazanmak için oynamak ve rakiplerimizin puan kaybını beklemek."



"VOLKAN DEMİREL GAYET İYİ BİR KALECİ"



Fernando Muslera, Fenerbahçe'nin deneyimli file bekçisi Volkan Demirel'in çok iyi bir kaleci olduğunu ve kendisine saygı duyduğunu söyledi.



"BİR HAFTA DİNLENMEYE İHTİYACIM VARDI"



Muslera, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta forma giymemesiyle ilgili olarak, "Bir hafta dinlenmeye ihtiyacım vardı. Medipol Başakşehir maçında da böyle bir karar aldık. Onun dışında yazılan hikayeler tamamen yanlış." dedi