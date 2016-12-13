Tekirdağlı balıkçılar 'Jaws'ı yakaladı

Tekirdağ'da balıkçı ağına yaklaşık yarım ton ağırlığında köpek balığı takıldı.

Tekirdağ'da ava çıkan balıkçıların ağına, yaklaşık 500 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.



Marmara Denizi'nde gırgır teknesiyle avlanan Tekirdağlı balıkçılar, ağlarını topladıkları sırada köpek balığını fark etti.



Ağa takılan yaklaşık yarım ton ağırlığında, 6 metre uzunluğunda camgöz cinsi köpek balığı, tekneyle barınağa kadar getirildi.



Dev köpek balığı limana yanaşan tekneden diğer balıkçıların yardımıyla vinç kullanılarak karaya çıkarıldı.



Köpek balığını yakalayan balıkçılardan İdris Şeremet, çinekop avı için denize açıldıklarını ve ağlarına köpek balığı takıldığını söyledi.



Köpek balığının çok büyük olduğunu ve güçlükle denizden çıkarabildiklerini belirten Şeremet, "Çinekop yakalamak için denize açılmıştık ama nasibimize köpek balığı çıktı. Bu şimdi İstanbul'da balık haline gidecek ve ihaleyle satılığa çıkartılacak" dedi.

Kaynak: AA