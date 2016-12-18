Tekirdağ'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eray Şen idaresindeki 59 FZ 081 plakalı otomobil, İstanbul-Çorlu yolu Askeri Havaalanı mevkisindeki ışıklı kavşakta, Müfit Avcı'nın kullandığı 34 Z 9733 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada yaralanan sürücü Eray Şen ve aynı araçtaki Engin Salman ile diğer sürücü Müfit Avcı ve yanındaki Bircan Çıtlak, 112 Acil Servis ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Ağır yaralanan Şen ve Salman, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA