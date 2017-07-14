Tekirdağ'da terör operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü El-Kaide üyesi oldukları ve örgüte eleman temin ettikleri iddia iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması ve teknik takip sonucu Kızılpınar Mahallesi'nde bazı evlere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Terör örgütü El-Kaide'ye üye oldukları ve örgüte eleman topladıkları iddia edilen G.K. (15), Yakup Ö. (24) ve Sedat D. (24) eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Şüpheliler, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi.