Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'da tarihi değeri olan obje ve malzemelerin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Yapılan teknik takip sonucu Banarlı Mahallesi'nde Halil B'nin (49) evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 53 sikke, 14 toprak obje, 3 küp, 5 bronz sürahi/bardak, 4 tabak, 1 toprak dibek takımı ile 2 arama dedektörü, 1 av tüfeği ve bir miktar para ele geçirdi.

Ele geçirilen tarihi obje ve malzemelere incelenmek üzere el konulurken, Halil B. gözaltına alındı.

Bu arada gözaltına alınan zanlının daha önce "taksirle yarama" suçundan hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi.