Tekirdağ'da FETÖ/PDY operasyonu

Çerkezköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ ve Çerkezköy jandarma ekiplerince, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle O.M. ve eşi Z.M. gözaltına alındı.



Jandarmadaki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen O.M ve Z.M , Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi.