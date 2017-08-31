Tekerleği soyulan uçak incelemeye alındı

Özbekistan Havayolları'nın Taşkent-İstanbul seferini yaptığı sırada soyulma nedeniyle tekerleğinden parça kopan tarifeli uçağı, Atatürk Havalimanı'na indi.

Edinilen bilgiye göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'ten İstanbul'a hareket eden tarifeli uçağın sağ arka tekerleğinde kalkış esnasında henüz bilinmeyen nedenle soyulma meydana geldi. Seferini sürdüren uçak, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı.



İniş sırasında herhangi bir tehlikeye karşı itfaiye ekipleri apronda bekletildi.



Park eden uçaktaki yolcuların inmesinin ardından Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) yetkilileri uçakta teknik incelemelerde bulundu.



İncelemede, uçağın sağ arka tekerleğinden soyulma nedeniyle kopan parçanın sağ kanada çarparak, hasara neden olduğu tespit edildi. Yüzeyi soyulan tekerlek değiştirildi.



Bakıma alınacak uçak ile Taşkent'e gitmesi planlanan biletli yolcuların ise seferin durumu belirlenen kadar bekletileceği ve ihtiyaçlarının giderileceği öğrenildi.