Tek yürek olup Beşiktaş'ı yeneceğiz

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'de 27 Şubat Pazartesi günü Beşiktaş ile yapacakları derbi maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Derbide görev alması halinde 350. lig maçına çıkacak olan Sabri Sarıoğlu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın liderlik koltuğunda yer aldığını anımsatarak, "Biz şampiyonluk yarışını hiçbir zaman bırakmayacağız. Bunun için de kendi sahamızda seyircimizle bu maçı kazanmak istiyoruz." dedi.



Tecrübeli futbolcu, yeni teknik direktörleri Igor Tudor yönetiminde çalışmalarını iyi bir şekilde sürdürdüklerini anlatarak, "Puan farkını azaltıp liderlik için Beşiktaş'ı yakalamamız lazım. Taraftarımızın bize büyük destek vereceğine inanıyoruz. Onların yardımıyla bu maçı kazanacağız. Takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hepimiz tek yürek olup Beşiktaş'ı yeneceğiz." diye konuştu.



"ÇOK ACILAR ÇEKTİM"



Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'da zor dönemler de geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Her zaman güzel geçmiyor. Bazen kötü dönemleriniz oluyor. Performans olarak düştüğünüz anlar oluyor. Bazen elinizde olmayan sebeplerden kadro dışı kalabiliyorsunuz. Çok acılar çektim. Ben Galatasaray'ı o kadar çok seviyorum ki ona zarar verecek hiçbir demeçte, yanlış harekette bulunmam. Galatasaray'a zarar verecek bir aksiyon içinde olmam. Kulüp ben konuşunca zarar görecekse hiç konuşmam. Ben zarar görürüm daha iyi. Beni ben yapan Galatasaray camiası. Hiçbir zaman yanlış yapmam. Galatasaray olmayan bir hayat hiç düşünmedim. Bu bağlılık çocukluğumdan beri devam ediyor. Ölene kadar da devam edecek."



Tecrübeli futbolcu, çalıştığı tüm teknik direktörlerin kendisine görev verdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu, benim iyi çalıştığımı ve performans gösterdiğim anlamına geliyor. Kimse 15 yılda 15 kupa aldığımı dile getirmiyor. Mevcut kadroda en çok şampiyonluk kazanan oyuncuyum. Hep kötülerde varım da şampiyonluklarda yok muyum? Her türlü eleştiriye açığım. Fakat bunun da bir dozu var. Saygı ve sevgi çerçevesinde olması gerekiyor. Art niyetli olunca buna katılmıyorum."