Tek taraflı adım atılmasını kabul edemeyiz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referandumun yasal olmadığını yineleyerek, tek taraflı adım atılmasını kabul etmeyeceklerini belirtti.

Başbakan İbadi, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Bölgesel yönetimin referandumu anayasaya aykırıdır. Biz Irak'ın birliğinden yanayız ve adı Irak olan bu vatanda hep beraber yaşamak istiyoruz." dedi.



"Tek taraflı adım atılmasını kabul edemeyiz ve bu mümkün de değil." diye konuşan İbadi, ülke topraklarının kurtarılmasının son aşamasına geldiklerini ve terör tehdidine karşı güvenlik güçlerini eğitip donatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.



BARZANİ: MECLİS RET KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ise Irak Meclisi'nin 25 Eylül tarihinde yapılacak referandum için aldığı ret kararının gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.



Barzani, referadum mitingleri kapsamında Duhok'un Akre ilçesinde yaptığı konuşmada, "Dün iyi bir tecrübe edindik. (Irak Meclisi'ndeki siyasi partiler) Çoğunluk adı altında Kürt halkının iradesine ve varlığına karşı kararlar dayatmaya çalışıyorlar. Açık bir şekilde Irak Meclisi'ne sesleniyorum; kararınızı gözden geçirin çünkü halkın iradesi kırılamaz." ifadelerini kullandı.



Referandumun ertelenmesini isteyenlere de değinen Barzani, "Bunu talep edenler, referandum sonrası bizimle diyaloğa geçsinler. Görüşmeler elbette devam edecektir. Referandumdan önce ve sonra da kapılarımız diyaloğa açıktır." diye konuştu.



Irak meclisi, dün yaptığı oylamada IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştireceği "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.



KÜRT CUMHURBAŞKANINI DÜŞÜRME HAMLESİ



Öte yandan Bağdat'ta bazı siyasi çevrelerden edinilen bilgiye göre, referandum planlarına karşı meclisin en büyük grubu olan Şii Ulusal Koalisyonu ile Sünnilerin en büyük grubu Irak Güçler Birliği Koalisyonu'ndan milletvekilleri, Kürt kökenli Cumhurbaşkanı Fuad Masum'u görevden almak için imza toplamaya başladı.



Meclisin ayrıca Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'i de azletmeyi gündeme aldığı iddia ediliyor.



