Tek istekleri hayatta kalmak

Kuraklığın vurduğu Somali'de açlıkla mücadele eden çocuklar, ekmek parasını eşek sırtında su satarak çıkarıyor.

Ülkede kuraklığın şiddetli hissedildiği şehirlerden Baydova'ya çevre köylerden gelen çok sayıda çocuk, şehir merkezindeki su kuyularından aldıkları suları satarak hayatta kalıyor.



Baydova'daki çadır kente sığınan 15 yaşındaki Uveys Muallim Ahmed de diğer çocuklar gibi su satarak ailesine bakıyor.



Yaşadıklarını anlatan Ahmed, "Kuraklık yüzünden yiyecek, içecek bir şeyimiz kalmadığında köyümüzü terk ettik ve Baydova'daki çadır kente yerleştik." dedi.



Babasını erken yaşta kaybettiğini belirten Ahmed, annesi ve dört küçük kardeşiyle yaşadığını söyledi.



Ahmed, "Ailemin bütün sorumluluğu benim üzerimde, yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Onları hayatta tutabilmek için çalışmak zorundayım." diye konuştu.



Köydeki bütün hayvanların kuraklığın etkisiyle açlık ve susuzluktan öldüğünü anlatan Ahmed, ellerinde kalan son eşekle köyden kampa ulaştıklarını, şehre geldikten sonra da eşeğin arkasına yaptırdığı tahta araba ve varille su satmaya başladığını dile getirdi.



GÜNDE SADECE BİR ÖĞÜN YEMEK VE SU VERİLİYOR



Ahmed, şehirdeki birçok evde şebeke suyunun olmadığını, şehir merkezindeki ana su kuyusundan doldurduğu bir varil suyu akşama kadar kapı kapı dolaşarak evlere sattığını kaydetti.



Bir varil sudan 1 dolar kazandığını söyleyen Ahmed, günde ortalama 4-5 varil su satarak kazandığı parayla ailesine baktığını belirtti.



Kamplarda oturup yardım beklemenin çare olmadığını ifade eden Ahmed, "Zaten günde sadece bir kez yemek ve su alabiliyoruz. Ben de su satarak kazandığım parayla ailemin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorum." dedi.



Kuraklık beraberinde açlık, susuzluk, salgın hastalık ve ölüm getirirken, Baydova'daki çadır kentte yaşayan 20 binden fazla kişi de Türk yardımseverlerden uzanacak bir el bekliyor.