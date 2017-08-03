Tek haneli enflasyon sevindirici

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, enflasyonun tekrar tek haneye gerilemesinin sevindirici olduğunu söyledi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Enflasyon rakamlarının sorulması üzerine Şimşek, enflasyonun tekrar tek haneye düşmüş olmasının sevindirici olduğunu söyledi.



Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 8,7 olduğunu hatırlatan Şimşek, "Yılı inşallah o düzeylerde, yüzde 9'un altında kapatırız. Enflasyonun tekrar tek haneye düşmüş olması önemli." diye konuştu.



Türkiye'nin 30-40 yıl boyunca çift haneli, zaman zaman üç haneli enflasyon dönemlerini yaşadığını anlatan Şimşek, AK Parti hükümetleri döneminde enflasyonu tek haneye düşürdüklerini söyledi.



"YAPISAL TEDBİR PAKETİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



Kısa vadede özellikle arz şokunun yaşanabileceği alanlarda tedbirler aldıklarını ifade eden Şimşek, orta-uzun vadede tarladan tüketiciye kadar tüm süreçleri masaya yatırdıklarını kaydetti.



Şimşek, "Şu anda çok ciddi bir yapısal tedbir paketini hayata geçireceğiz. Kısmen birtakım adımlar attık, özellikle arz zincirine ilişkin birtakım teşvikler getirdik ama daha Hal Yasası'ndan tutun birçok boyutuyla yakında Gıda Komitesi'nde bu yapısal reformlara nihai şeklini vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Enflasyonun çift haneye çıkmasında birikimli, gecikmeli kur etkisinin önemli bir boyut olduğuna işaret eden Şimşek, kurun göreceli bir istikrara kavuştuğunu söyledi.



Şimşek, petrol fiyatlarının geçen seneye göre bir miktar yüksek seyrettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Üretim kısıtlamasını bir miktar uzatma noktasında OPEC'in aldığı yeni bir karar var ama her şeye rağmen petrol fiyatlarında aşırı bir yükseliş söz konusu değil. Dolayısıyla büyük resme baktığımız zaman ben Merkez Bankamızın yeni çizdiği patikanın gerçekçi olduğuna inanıyorum. Piyasanın da buna inanması çok önemli. Çünkü beklentiler kanalı da enflasyonda belirleyici. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Türkiye yüksek sürdürülebilir büyümeyi yakalayarak kalıcı refah artışı istiyorsa, piyasaların derinleşip bizim firmalarımızın makul maliyetlerle finansmana erişimini istiyorsa, mutlaka ve mutlaka enflasyonu düşük tek haneye indirmek zorundayız."